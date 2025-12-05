Piñones-Arce: “Vogliamo tornare a vincere. Orgoglioso delle ragazze azzurre”

L'allenatore della Fiorentina Femminile Pablo Piñones-Arce è intervenuto ai canali ufficiali del club in merito alla sfida di domenica contro la Ternana:
C'è voglia di tornare a vincere. Contro la Juventus abbiamo giocato una buona partita, sopratutto nel primo tempo. Dobbiamo comunque tirarci su di morale per come abbiamo preparato la partita. Dobbiamo essere orgogliosi di avere tante giocatrici impegnate in nazionale. Questo ci permette di lavorare sugli aspetti individuali. Riusciamo comunque a preparaci come facciamo sempre.
E' una squadra in difficoltà, ma si stanno preparando bene ed è una sfida nuova. Mi aspetto una partita dove avremo spesso la palla, come accade sempre quando giochiamo noi. Loro si difendono con un blocco basso, dobbiamo trovare la chiave per sbloccarla.
