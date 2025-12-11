Fortini: “Siamo una famiglia. Contro il Verona vincere per noi e per la città”

L'esterno viola, Nicolò Fortini, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la vittoria interna contro la Dinamo Kiev e la "finale" contro il Verona.
Questa vittoria ci voleva tanto, per tornare a sorridere noi ma soprattutto la città. Siamo molto contenti e sentiamo che qualcosa è cambiato. Domenica sarà una finale. Trovare il gol del vantaggio è quello che ci serviva per poter gestire anche le energie, sono veramente contentissimo. IN questi giorni ci siamo riuniti tanto, abbiamo parlato tanto; siamo una bella famiglia e dobbiamo continuare su questa strada perché possiamo toglierci delle soddisfazione. Contro il Verona dobbiamo assolutamente vincere per la città, per i tifosi, per noi e ce la metteremo tutta
