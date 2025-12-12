Sentite Palladino: “Cori della curva? Non mi è mai successo. E’ la prima volta”

"È la prima volta che mi succede. Non sono uno che sta sotto la curva, ma oggi ci tenevo a salutare i tifosi atalantini che stasera sono stati fantastici". Queste le parole di Raffaele Palladino dopo la vittoria di martedì contro il Chelsea. Ovviamente la mente va alla sua esperienza alla Fiorentina, ma anche a quella del Monza. Le sue dichiarazioni infatti, scrive Monzanews, hanno fatto arrabbiare e non poco i sostenitore biancorossi. Per quanto riguarda la piazza di Firenze, non è mai scattato il feeling tra la Curva Fiesole e l'allenatore dell'Atalanta. Basti pensare a gli striscione di Fiorentina-Bologna.