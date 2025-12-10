Van Basten, che attacco a Salah: “Ha il cervello di un insetto”

Il caso Salah continua a far discutere tutta l'Inghilterra, e non solo. L'egiziano ci è andato giù pesantemente nei confronti di Arne Slot e della società. Una presa di posizione che non ha incontrato il favore di molti addetti ai lavori. Una aspra critica all'ex Fiorentina è arrivata direttamente da Marco Van Basten. La leggenda olandese ha parlato a Ziggo Sport:
"Dico che ha un cervello da insetto. Se questa è la sua reazione... Ha fatto una stagione eccezionale l'anno scorso, ma quest'anno non è stato all'altezza. È stato scarso negli ultimi mesi. Vedo Slot come una persona schietta e onesta, che non si tira indietro di fronte al confronto e non parla mai alla leggera. Salah, d'altra parte, ha iniziato ad attaccare l'uomo e a comportarsi in modo inappropriato."
