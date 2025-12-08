Viola News
Ex viola, episodio curioso per Gori: segna il rigore ma l’arbitro stava andando al Var

Gori segna due volte un calcio di rigore. Con il primo fischio infatti l'arbitro stava andando al monitor per la revisione
Episodio curioso nel primo tempo di Ascoli-Forlì, che riguarda l'ex Primavera viola Gabriele Gori. L'arbitro assegna il calcio di rigore ai padroni di casa, con lo stesso Gori pronto dal dischetto a calciare: l'arbitro fischia, ma non per effettuare la battuta, bensì per la richiesta di revisione dell'episodio da parte della panchina romagnola.

L'attaccante calcia e segna, ma a gioco sostanzialmente fermo. L'amarezza però dura solo pochi secondi. Dopo la revisione da parte del direttore di gara, il rigore è confermato e Gori segna nuovamente: stavolta la sua esultanza può scatenarsi per aver realizzato il gol per l'Ascoli.

