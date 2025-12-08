Ex viola, episodio curioso per Gori: segna il rigore ma l’arbitro stava andando al Var

Gori segna due volte un calcio di rigore. Con il primo fischio infatti l'arbitro stava andando al monitor per la revisione

L'attaccante calcia e segna, ma a gioco sostanzialmente fermo. L'amarezza però dura solo pochi secondi. Dopo la revisione da parte del direttore di gara, il rigore è confermato e Gori segna nuovamente: stavolta la sua esultanza può scatenarsi per aver realizzato il gol per l'Ascoli.