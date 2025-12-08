Liverpool, scelta pesante su Salah dopo le dichiarazioni: cosa sta succedendo

Situazione più che critica in casa Liverpool per quanto riguarda l'ex Fiorentina Mohamed Salah, giocatore che con i Reds ha veramente scritto pagine di storia del club negli ultimi anni. Secondo quanto raccolto da RMC Sport, il giocatore egiziano non verrà convocato per la sfida di Champions League in programma in settimana contro l'Inter. Una scelta forte, maturata dopo le parole del calciatore al termine della gara pareggiata contro il Leeds 3-3 nel weekend.
L'egiziano sarebbe stato messo fuori gruppo come forma di sanzione disciplinare, nonostante abbia regolarmente presenziato all'allenamento. Il suo rapporto con Slot è sempre più ai ferri corti, che ormai lo ha relegato in panchina da diverse partite. Nonostante in estate abbiamo rinnovato il suo contratto, il suo futuro ai Reds resta sempre più in bilico.
