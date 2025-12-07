Federico Chiesa ed il ritorno in Italia. Da tempo le chiacchere sul futuro dell'esterno si moltiplicano, ma la scelta del ragazzo è sempre stata chiara, giocarsi le sue occasioni al Liverpool. Chiesa in questa stagione sta trovando maggiore spazio, ma quasi mai dal primo minuto. Slot regala all'azzurro spesso i minuti finali, dove il giocatore fa spesso la differenza. Napoli e Roma avrebbero chiesto informazioni su di lui, come riportato da Tuttomercatoweb.com.
Salah e Chiesa, destini incrociati. L'addio di uno esclude l'altro
Il Liverpool è nel caos, dopo le parole di Salah. Il futuro dell'egiziano condiziona quello di Federico Chiesa
E Salah?—
Il futuro di Chiesa però è legato a quello di un altro ex Fiorentina, Momo Salah. Il clamoroso sfogo dell'egiziano non ha lasciato indifferente nessuno, e Salah potrebbe partire. In tal caso difficilmente il Liverpool lascerebbe partire Chiesa, anche in prestito. I destini dei due ex Fiorentina si incrociano.
