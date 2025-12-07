Viola News
Salah e Chiesa, destini incrociati. L’addio di uno esclude l’altro

Il Liverpool è nel caos, dopo le parole di Salah. Il futuro dell'egiziano condiziona quello di Federico Chiesa
Redazione VN

Federico Chiesa ed il ritorno in Italia. Da tempo le chiacchere sul futuro dell'esterno si moltiplicano, ma la scelta del ragazzo è sempre stata chiara, giocarsi le sue occasioni al Liverpool. Chiesa in questa stagione sta trovando maggiore spazio, ma quasi mai dal primo minuto. Slot regala all'azzurro spesso i minuti finali, dove il giocatore fa spesso la differenza. Napoli e Roma avrebbero chiesto informazioni su di lui, come riportato da Tuttomercatoweb.com.

E Salah?

Il futuro di Chiesa però è legato a quello di un altro ex Fiorentina, Momo Salah. Il clamoroso sfogo dell'egiziano non ha lasciato indifferente nessuno, e Salah potrebbe partire. In tal caso difficilmente il Liverpool lascerebbe partire Chiesa, anche in prestito. I destini dei due ex Fiorentina si incrociano.

