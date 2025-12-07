Salah e Chiesa, destini incrociati. L’addio di uno esclude l’altro

Federico Chiesa ed il ritorno in Italia. Da tempo le chiacchere sul futuro dell'esterno si moltiplicano, ma la scelta del ragazzo è sempre stata chiara, giocarsi le sue occasioni al Liverpool. Chiesa in questa stagione sta trovando maggiore spazio, ma quasi mai dal primo minuto. Slot regala all'azzurro spesso i minuti finali, dove il giocatore fa spesso la differenza. Napoli e Roma avrebbero chiesto informazioni su di lui, come riportato da Tuttomercatoweb.com.