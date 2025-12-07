Michael Folorunsho e Mario Hermoso, due giocatori di grande personalità... forse anche troppa. Durante Cagliari-Roma i due sono venuti a contatto nel secondo tempo. Il Cagliari chiedeva un penalty per un fallo sull'irresistibile Palestra, e così Folorunsho ed Hermoso si sono beccati. L'ex Fiorentina è stato diviso dallo spagnolo, dopo ripetute spinte.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Ex viola: Folorunsho ed Hermoso, volano offese pesanti. Cosa è successo
altre news
Ex viola: Folorunsho ed Hermoso, volano offese pesanti. Cosa è successo
Folorunsho ed Hermoso, volano offese pesanti. Cosa è successo tra l'ex viola e lo spagnolo della Roma a Cagliari?
Poi Folorunsho non le ha mandate a dire al romanista, con una serie di offese riprese dalle telecamere "Tua madre fa i bo*****", "quella tr*** di tua madre", "quella pu*****". Tra l'altro nel finale Hermoso si è resto ancora protagonista, andando a contendere una palla che il Cagliari aveva messo fuori per fermare il gioco, dopo un infortunio proprio per Folorunsho.
© RIPRODUZIONE RISERVATA