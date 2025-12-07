Ex viola: Folorunsho ed Hermoso, volano offese pesanti. Cosa è successo

Folorunsho ed Hermoso, volano offese pesanti. Cosa è successo tra l'ex viola e lo spagnolo della Roma a Cagliari?

Michael Folorunsho e Mario Hermoso, due giocatori di grande personalità... forse anche troppa. Durante Cagliari-Roma i due sono venuti a contatto nel secondo tempo. Il Cagliari chiedeva un penalty per un fallo sull'irresistibile Palestra, e così Folorunsho ed Hermoso si sono beccati. L'ex Fiorentina è stato diviso dallo spagnolo, dopo ripetute spinte.