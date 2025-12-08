Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Nzola, ma cosa fai? Il Pisa perde e lui si fa espellere: la ricostruzione

altre news

Nzola, ma cosa fai? Il Pisa perde e lui si fa espellere: la ricostruzione

Nzola
Brutto gesto di Mbala Nzola durante Pisa-Parma: l'ex attaccante della Fiorentina espulso quasi al termine della gara
Redazione VN

Un gesto di pieno nervosismo porta Mbala Nzola all'espulsione. E' il 90'+3 della partita tra Pisa e Parma, un vero e proprio scontro salvezza. Gli ospiti sono in vantaggio 0-1 grazie alla rete dal dischetto di Benedyczak e l'ex centravanti della Fiorentina ha sbagliato in più occasioni la possibilità di riportare il risultato in parità.

Ad un certo punto, verso la metà campo, Keita, centrocampista dei ducali, gli ruba palla e l'angolano gli sferra un calcione: Doveri non ci pensa due volte e lo spedisce sotto la doccia con un rosso diretto, che lo terrà fuori per sicuramente una partita (da capire poi quale sarà la decisione del Giudice Sportivo). Il problema è che a breve il giocatore partirà anche per la Coppa d'Africa, quindi la sua assenza peserà moltissimo per la squadra di Gilardino. Un gesto di stizza e nervosismo che crea più di un problema per la sua squadra, anche in vista del futuro.

Leggi anche
Liverpool, scelta pesante su Salah dopo le dichiarazioni: cosa sta succedendo
Ex viola: Folorunsho ad Hermoso, volano offese pesanti. E l’ex viola si scusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA