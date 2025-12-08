Nzola, ma cosa fai? Il Pisa perde e lui si fa espellere: la ricostruzione

Un gesto di pieno nervosismo porta Mbala Nzola all'espulsione. E' il 90'+3 della partita tra Pisa e Parma, un vero e proprio scontro salvezza. Gli ospiti sono in vantaggio 0-1 grazie alla rete dal dischetto di Benedyczak e l'ex centravanti della Fiorentina ha sbagliato in più occasioni la possibilità di riportare il risultato in parità.