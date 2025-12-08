Un gesto di pieno nervosismo porta Mbala Nzola all'espulsione. E' il 90'+3 della partita tra Pisa e Parma, un vero e proprio scontro salvezza. Gli ospiti sono in vantaggio 0-1 grazie alla rete dal dischetto di Benedyczak e l'ex centravanti della Fiorentina ha sbagliato in più occasioni la possibilità di riportare il risultato in parità.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Nzola, ma cosa fai? Il Pisa perde e lui si fa espellere: la ricostruzione
altre news
Nzola, ma cosa fai? Il Pisa perde e lui si fa espellere: la ricostruzione
Brutto gesto di Mbala Nzola durante Pisa-Parma: l'ex attaccante della Fiorentina espulso quasi al termine della gara
Ad un certo punto, verso la metà campo, Keita, centrocampista dei ducali, gli ruba palla e l'angolano gli sferra un calcione: Doveri non ci pensa due volte e lo spedisce sotto la doccia con un rosso diretto, che lo terrà fuori per sicuramente una partita (da capire poi quale sarà la decisione del Giudice Sportivo). Il problema è che a breve il giocatore partirà anche per la Coppa d'Africa, quindi la sua assenza peserà moltissimo per la squadra di Gilardino. Un gesto di stizza e nervosismo che crea più di un problema per la sua squadra, anche in vista del futuro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA