Hermoso: “Non mi sono chiarito con Folorunsho. La Lega deve spiegare”

Continua a far discutere quello che è successo tra Michael Folorunsho e Mario Hermoso . In particolare sono le offese dell'ex Fiorentina ad aver scatenato le polemiche. Il centrale spagnolo oggi è tornato proprio sui fatti di Cagliari in sala stampa:

"Non ho nè parlato e nè avuto nessun chiarimento con lui. E’ un tema molto delicato e non spetta a me spiegare cosa è successo nel campo. Dovrebbe essere la Lega Calcio a stabilire fino a che punto certe parole e atteggiamenti sono accettabili"