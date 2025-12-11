Gaffe all'esterno del Franchi. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, Tariq Lamptey, terzino della Fiorentina, non è stato riconosciuto dagli steward in servizio, non potendo così entrare all'interno dello stadio. Solo successivamente, grazie all'aiuto di un tifoso, il calciatore è riuscito a superare la sicurezza e ad entrare
Gaffe al Franchi: Lamptey non riconosciuto all’entrata dagli steward
