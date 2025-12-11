Viola News
Giallo pesante in Fiorentina-Dinamo Kiev: Ndour salterà il Losanna

Un giallo che pesa in casa Fiorentina: il calciatore viola salterà la prossima sfida di Conference League contro il Losanna
Brutte notizie durante il primo tempo di Fiorentina-Dinamo Kiev. Il centrocampista viola, Cher Ndour, è stato ammonito per un intervento in ritardo su un avversario. Essendo già in diffida, salterà la prossima gara di Conference League dei viola contro il Losanna per squalifica, in programma per settimana prossima.

