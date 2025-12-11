Giallo pesante in Fiorentina-Dinamo Kiev: Ndour salterà il Losanna

Brutte notizie durante il primo tempo di Fiorentina-Dinamo Kiev. Il centrocampista viola, Cher Ndour, è stato ammonito per un intervento in ritardo su un avversario. Essendo già in diffida, salterà la prossima gara di Conference League dei viola contro il Losanna per squalifica, in programma per settimana prossima.
