Kean segna di testa, poi con le mani carica tutta la squadra

Emblematica è stata però la carica che ha dato l'attaccante viola ai compagni dopo che il pallone è tornato al centro del campo
Tommaso Ormini

Arriva il vantaggio viola, siglato Moise Kean, su un grande cross di Dodò al 17'. Finalmente torna a segnare l'attaccante viola, a secco addirittura dal rigore con il Bologna nel pareggio casalingo.

Emblematica è stata però la carica che ha dato l'attaccante viola ai compagni dopo che il pallone è tornato al centro del campo, come a voler dire a tutti di continuare così

