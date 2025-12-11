Arriva il vantaggio viola, siglato Moise Kean, su un grande cross di Dodò al 17'. Finalmente torna a segnare l'attaccante viola, a secco addirittura dal rigore con il Bologna nel pareggio casalingo.
Kean segna di testa, poi con le mani carica tutta la squadra
Emblematica è stata però la carica che ha dato l'attaccante viola ai compagni dopo che il pallone è tornato al centro del campo, come a voler dire a tutti di continuare così
