Convocati Fiorentina: confermati tre assenti (più due) per la Dinamo Kiev

L'elenco diffuso dalla società viola
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati con tutti i giocatori a disposizione di Vanoli per la gara di Conference League contro la Dinamo Kiev: confermate le assenze di Fagioli, Fazzini e Gosens, da valutare per domenica contro il Verona, e poi del lungodegente Lamptey e di Sabiri.

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FORTINI Niccolò

6) GUDMUNDSSON Albert

7) KEAN Moise Bioty

8) KOŠPO Eman

9) KOUAME Kouakou Christian Michael

10) KOUADIO Eddy Nda Konan

11) LEZZERINI Luca (P)

12) MANDRAGORA Rolando

13) MARÍ VILLAR Pablo

14) MARTINELLI Tommaso (P)

15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

16) NDOUR Cher

17) PARISI Fabiano

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) VITI Mattia

