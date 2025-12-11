La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati con tutti i giocatori a disposizione di Vanoli per la gara di Conference League contro la Dinamo Kiev: confermate le assenze di Fagioli, Fazzini e Gosens, da valutare per domenica contro il Verona, e poi del lungodegente Lamptey e di Sabiri.
Convocati Fiorentina: confermati tre assenti (più due) per la Dinamo Kiev
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FORTINI Niccolò
6) GUDMUNDSSON Albert
7) KEAN Moise Bioty
8) KOŠPO Eman
9) KOUAME Kouakou Christian Michael
10) KOUADIO Eddy Nda Konan
11) LEZZERINI Luca (P)
12) MANDRAGORA Rolando
13) MARÍ VILLAR Pablo
14) MARTINELLI Tommaso (P)
15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
16) NDOUR Cher
17) PARISI Fabiano
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) RANIERI Luca
21) RICHARDSON Michael Amir Junior
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) VITI Mattia
