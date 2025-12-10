Viola News
Casini: “Franchi? Serve incontro con la Fiorentina. Costi per 300 milioni”

Fondi, date da rispettare ed il ruolo della Fiorentina. Il tema Franchi è più vivo che mai a Firenze
Il destino dello stadio Franchi è sempre un tema che divide a Firenze. Proprio di questo hanno parlato Fancesco Casini (Casa Riformista), e Francesco Grazzini (Italia Viva). Ecco il comunicato:

"Il cantiere dello stadio Franchi che oggi abbiamo visitato con le commissioni consiliari è sicuramente in ritardo rispetto a quanto annunciato dalla scorsa amministrazione. Nonostante questo, ora vogliamo sostenere l’amministrazione affinché l’opera si concluda nel più breve tempo possibile, con l’obiettivo che Firenze sia pronta per Euro 2032. Serve la massima trasparenza sui lavori. Ancora non c’è il cronoprogramma reale del secondo lotto, quindi consigliamo cautela sulle date di fine lavori, sulle quali grava anche l’incertezza delle risorse mancanti: riteniamo troppo ottimistica la valutazione di 265 milioni come cifra complessiva dell’intervento; a nostro avviso, i costi supereranno i 300 milioni. Per questo è fondamentale che l’amministrazione acceleri nell’individuare un punto di incontro con ACF Fiorentina e chiudere rapidamente l’accordo sull’impegno economico del club".

