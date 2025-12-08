Nella giornata di ieri chi non ha giocato ha svolto una normale seduta di allenamento, mentre chi è sceso in campo ha svolto lavoro di scarico. La decisione di concedere il riposo odierno segue un confronto intenso tra allenatore e giocatori, volto a chiarire dinamiche interne e strategie per le prossime partite.
Dal VP: ieri confronto Vanoli-giocatori. Come stanno Fazzini e Gosens
Dal VP: ieri confronto Vanoli-giocatori. Come stanno Fazzini e Gosens
Dopo la trasferta di Sassuolo, Vanoli ha concesso alla squadra una giornata di riposo, motivata da ragioni precise
Mercoledì, alla vigilia della sfida di Conference League, è in programma una conferenza stampa di particolare importanza, destinata a fare chiarezza su temi delicati, tra cui il recente episodio che ha visto Gudmundsson smentire pubblicamente Vanoli.
Sul fronte rientri, Gosens e Fazzini dovrebbero tornare disponibili giovedì, con la possibilità di reinserimento nel gruppo già domani. Il ritorno di Gosens potrebbe aprire scenari tattici interessanti, come l’adozione di una difesa a quattro, sebbene Vanoli continui a sottolineare che il modulo non rappresenta per lui un elemento determinante.
