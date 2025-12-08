Viola News
Dal VP: ieri confronto Vanoli-giocatori. Come stanno Fazzini e Gosens

Dopo la trasferta di Sassuolo, Vanoli ha concesso alla squadra una giornata di riposo, motivata da ragioni precise
Giovanni Zecchi
Giovanni Zecchi Redattore 

Nella giornata di ieri chi non ha giocato ha svolto una normale seduta di allenamento, mentre chi è sceso in campo ha svolto lavoro di scarico. La decisione di concedere il riposo odierno segue un confronto intenso tra allenatore e giocatori, volto a chiarire dinamiche interne e strategie per le prossime partite.

Mercoledì, alla vigilia della sfida di Conference League, è in programma una conferenza stampa di particolare importanza, destinata a fare chiarezza su temi delicati, tra cui il recente episodio che ha visto Gudmundsson smentire pubblicamente Vanoli.

Sul fronte rientri, Gosens e Fazzini dovrebbero tornare disponibili giovedì, con la possibilità di reinserimento nel gruppo già domani. Il ritorno di Gosens potrebbe aprire scenari tattici interessanti, come l’adozione di una difesa a quattro, sebbene Vanoli continui a sottolineare che il modulo non rappresenta per lui un elemento determinante.

