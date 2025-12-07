Viola News
Funaro: “Condanna per le minacce ai giocatori. Non si deve ripetere”

Funaro
Sara Funaro ha condannato le offese ricevute dalle famiglie dei giocatori della Fiorentina
Redazione VN

Sara Funaro, la sindaca di Firenze, ha voluto dire la sua sulle offese ricevute dai giocatori della Fiorentina:

"Condanna totale per i commenti gravissimi via social a calciatori della Fiorentina e ai loro familiari, minacce e intimidazioni inqualificabili. Quanto accaduto niente ha a che vedere con i valori dello sport, con la passione per il calcio e con una sana e leale competizione. Il fenomeno della violenza social va contrastato con ogni mezzo. Firenze è una città solidale e attenta, valori che devono essere difesi ogni giorno, dentro e fuori dai social. Non dobbiamo mai smettere di impegnarci per difendere questi valori e per costruire una comunità rispettosa. Mi auguro che siano individuati gli autori di questa vergogna, che sono tutto meno che tifosi veri. Esprimo totale solidarietà da parte mia e della città di Firenze ad ACF Fiorentina, ai calciatori e alle loro famiglie, quanto accaduto non si deve ripetere”

