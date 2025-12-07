L’Aic denuncia: “Minacce inaccettabili. Questi soggetti non sono tifosi”

Il comunicato dell'Associazione italiana calciatori (Aic) sui propri canali ha voluto manifestare vicinanza e sostegno ai giocatori viola e alle loro famiglie dopo le minacce di morte (che hanno coinvolto ad esempio i figli di Dodo come denunciato dalla consorte del terzino brasiliano) e gli insulti ricevuti via social. ''L'Aic esprime solidarietà e vicinanza ai tesserati e ai loro familiari, confidando che venga fatta quanto prima chiarezza sugli accadimenti ed individuati i responsabilità''.