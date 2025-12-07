"Condanniamo con forza le inaccettabili minacce ricevute dai calciatori della Fiorentina e dalle loro famiglie al termine della gara disputata a Sassuolo. Non è tollerabile che il risultato negativo maturato sul campo determini situazioni di questo tipo da parte di soggetti che non possono certamente qualificarsi come tifosi".
L’Aic denuncia: “Minacce inaccettabili. Questi soggetti non sono tifosi”
La nota dell'Associazione italiana calciatori sulle minacce ricevute dai tifosi della Fiorentina al termine della gara contro il Sassuolo
Il comunicato dell'Associazione italiana calciatori (Aic) sui propri canali ha voluto manifestare vicinanza e sostegno ai giocatori viola e alle loro famiglie dopo le minacce di morte (che hanno coinvolto ad esempio i figli di Dodo come denunciato dalla consorte del terzino brasiliano) e gli insulti ricevuti via social. ''L'Aic esprime solidarietà e vicinanza ai tesserati e ai loro familiari, confidando che venga fatta quanto prima chiarezza sugli accadimenti ed individuati i responsabilità''.
