Dazn – Vanoli sconsolato a fine partita: "Ma quanta paura abbiamo?"
Dazn – Vanoli sconsolato a fine partita: “Ma quanta paura abbiamo?”
Il tecnico non si capacita dell'atteggiamento della sua squadra
Questa, secondo Federica Zille di Dazn, l'esclamazione di Paolo Vanoli in merito alla prestazione desolante della sua Fiorentina anche in casa del Sassuolo.
La squadra è andata a rapporto dalla curva giunta a Reggio per sospingere i calciatori, mentre la cronista raccontava lo sconforto dell'allenatore che si è ritrovato a urlare come un forsennato nel finale.
