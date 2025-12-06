Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Piccoli nemmeno in panchina, anzi no: errore della Lega nelle note ufficiali

news viola

Piccoli nemmeno in panchina, anzi no: errore della Lega nelle note ufficiali

Piccoli nemmeno in panchina, anzi no: errore della Lega nelle note ufficiali - immagine 1
Era in ballottaggio con Gudmundsson, lo ha perso ma sembrava fosse indisponibile: ecco cos'è successo
Redazione VN

Roberto Piccoli, dopo aver fatto parte della formazione titolare nelle prime tre partite di campionato con Vanoli in panchina, non figura nemmeno tra le riserve nelle note ufficiali di Sassuolo-Fiorentina. Ma non è indisponibile, anzi sarà regolarmente in panchina a disposizione del tecnico Paolo Vanoli. 

Nessun errore degli inviati da Firenze in Emilia, tra cui il nostro Giovanni Zecchi: l'assenza del nome di Piccoli nelle note è semplicemente ascrivibile ad un errore della Lega Serie A, che ha fatto pervenire le proprie scuse. 

Gioca Gudmundsson, che la settimana scorsa ha ricevuto l'ottima notizia della fine del percorso giudiziario che lo ha riguardato negli ultimi anni, a ridosso di Kean, mentre Piccoli, un gol in Serie A e uno in Conference League fino ad oggi, potrà essere utilizzato a gara in corso.

Leggi anche
Fiorentina, i convocati: conferme su Gosens e Fazzini. Il tedesco aggregato
FOTO – Fiorentina, c’è la quarta maglia. È arancione e double face

© RIPRODUZIONE RISERVATA