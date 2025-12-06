Roberto Piccoli, dopo aver fatto parte della formazione titolare nelle prime tre partite di campionato con Vanoli in panchina, non figura nemmeno tra le riserve nelle note ufficiali di Sassuolo-Fiorentina. Ma non è indisponibile, anzi sarà regolarmente in panchina a disposizione del tecnico Paolo Vanoli.
Piccoli nemmeno in panchina, anzi no: errore della Lega nelle note ufficiali
Era in ballottaggio con Gudmundsson, lo ha perso ma sembrava fosse indisponibile: ecco cos'è successo
Nessun errore degli inviati da Firenze in Emilia, tra cui il nostro Giovanni Zecchi: l'assenza del nome di Piccoli nelle note è semplicemente ascrivibile ad un errore della Lega Serie A, che ha fatto pervenire le proprie scuse.
Gioca Gudmundsson, che la settimana scorsa ha ricevuto l'ottima notizia della fine del percorso giudiziario che lo ha riguardato negli ultimi anni, a ridosso di Kean, mentre Piccoli, un gol in Serie A e uno in Conference League fino ad oggi, potrà essere utilizzato a gara in corso.
