Fiorentina, i convocati: conferme su Gosens e Fazzini. Il tedesco aggregato

Sono appena stati resi noti i convocati per la sfida di domani contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Oltre a Sabiri, Robin Gosens e Jacopo Fazzini non sono stati convocati, come già annunciato in conferenza stampa dal tecnico Paolo Vanoli. Out anche Pongracic che deve scontare la squalifica e il lungodegente Lamptey. L'esterno tedesco, come fa sapere la Fiorentina, sarà comunque aggregato alla squadra. La lista: