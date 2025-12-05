Sono appena stati resi noti i convocati per la sfida di domani contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Oltre a Sabiri, Robin Gosens e Jacopo Fazzini non sono stati convocati, come già annunciato in conferenza stampa dal tecnico Paolo Vanoli. Out anche Pongracic che deve scontare la squalifica e il lungodegente Lamptey. L'esterno tedesco, come fa sapere la Fiorentina, sarà comunque aggregato alla squadra. La lista:
Fiorentina, i convocati: conferme su Gosens e Fazzini. Il tedesco aggregato
I convocati per la partita contro il Sassuolo
1) COMUZZO Pietro
2) DE GEA QUINTANA David (P)
3) DZEKO Edin
4) FAGIOLI Nicolò
5) FORTINI Niccolò
6) GUDMUNDSSON Albert
7) KEAN Moise Bioty
8) KOŠPO Eman
9) KOUAME Christian
10) KOUADIO Eddy Nda Konan
11) LEZZERINI Luca (P)
12) MANDRAGORA Rolando
13) MARÍ VILLAR Pablo
14) MARTINELLI Tommaso (P)
15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
16) NDOUR Cher
17) PARISI Fabiano
18) PICCOLI Roberto
19) RANIERI Luca
20) RICHARDSON Michael Amir Junior
21) SOHM Simon Salomon Junior
22) VITI Mattia
