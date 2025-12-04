Viola News
Baiano: “La Fiorentina non è stata costruita per salvarsi. Servono 3 esterni”

Ciccio Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato del momento viola e del possibile cambio di modulo di Vanoli
Redazione VN

L'ex attaccante viola Francesco "Ciccio" Baiano, ha parlato del momento della Fiorentina e di alcune variazioni tattiche che potrebbe fare Vanoli, tramite una lunga intervista al portale news.superscommesse.it. Ecco le sue parole:

"La Fiorentina può ancora salvarsi perché mancano tante partite. Ma non è stata costruita per salvarsi, anzi, per l'esatto opposto. Quindi avrà maggiori difficoltà rispetto a chi è abituato a lottare per la salvezza. Tutti, adesso, dovranno remare dalla stessa parte, piazza compresa. Come organico è nettamente superiore alle avversarie che devono evitare la retrocessione in Serie B. Su questo non ci sono dubbi."

Il cambio di modulo

"Se Vanoli volesse giocare con degli esterni offensivi, non potrebbe, vista la totale assenza di ali. Per cambiare modulo dovrà aspettare gennaio. Sapendo poi tutti che ti devi rinforzare, è difficile comprare ed i prezzi aumentano. Gennaio è un mercato difficile, i calciatori forti non te li danno o li strapaghi. Sarà dura comprare tre esterni per la Fiorentina, almeno che non abbiamo già intavolato delle trattative. Diverso è il caso, invece, se il tecnico decidesse di puntare sul 4-3-1-2."

