Baiano: “La Fiorentina non è stata costruita per salvarsi. Servono 3 esterni”

Ciccio Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato del momento viola e del possibile cambio di modulo di Vanoli

L'ex attaccante viola Francesco "Ciccio" Baiano , ha parlato del momento della Fiorentina e di alcune variazioni tattiche che potrebbe fare Vanoli , tramite una lunga intervista al portale news.superscommesse.it. Ecco le sue parole:

"La Fiorentina può ancora salvarsi perché mancano tante partite. Ma non è stata costruita per salvarsi, anzi, per l'esatto opposto. Quindi avrà maggiori difficoltà rispetto a chi è abituato a lottare per la salvezza. Tutti, adesso, dovranno remare dalla stessa parte, piazza compresa. Come organico è nettamente superiore alle avversarie che devono evitare la retrocessione in Serie B. Su questo non ci sono dubbi."