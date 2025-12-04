Viola News
Pongracic: "Le critiche mi motivano. Ci stiamo impegnando ma non riusciamo a vincere"

Marin Pongracic ha parlato dal Viola Park del momento negativo della Fiorentina, rispondendo ad alcuni giovani studenti
Redazione VN

Marin Pongracic, difensore croato della Fiorentina, ha risposto alle domande di qualche giovane studente, in visita al Viola Park durante il progetto "Cresciamo InViola". Le parole dell'ex Lecce:

"Ho fatto il primo allenamento a 6 anni. La famiglia mi ha sempre dato un grande sostegno, soprattutto mio padre. Anche se delle volte, per spronarmi, mi ha criticato."

Il tuo è un lavoro difficile?

—  

"Il mio lavoro può essere anche difficile, soprattutto nei momenti complicati come quello attuale. Specialmente quando la squadra si impegna ma non riesce a vincere le partite. In questi momenti c'è tanta frustrazione. In generale, quando ami il tuo lavoro, tutto diventa più facile. Diventa più facile correre per il compagno e sacrificarsi per la squadra."

Le critiche

—  

"Cerco di non leggere i social. Allo stadio, però le critiche le senti. Io capisco i tifosi, perché non stiamo facendo bene. Io i fischi li prendo come motivazione per fare meglio. I nostri tifosi vogliono la vittoria e noi dobbiamo dare il massimo. Per questo, durante la partita, non penso alle parole del pubblico. Al termine della gara, ovviamente, ci pensi di più."

