Marin Pongracic, difensore croato della Fiorentina, ha risposto alle domande di qualche giovane studente, in visita al Viola Park durante il progetto "Cresciamo InViola". Le parole dell'ex Lecce:
Pongracic: “Le critiche mi motivano. Ci stiamo impegnando ma non riusciamo a vincere”
"Ho fatto il primo allenamento a 6 anni. La famiglia mi ha sempre dato un grande sostegno, soprattutto mio padre. Anche se delle volte, per spronarmi, mi ha criticato."
Il tuo è un lavoro difficile?—
"Il mio lavoro può essere anche difficile, soprattutto nei momenti complicati come quello attuale. Specialmente quando la squadra si impegna ma non riesce a vincere le partite. In questi momenti c'è tanta frustrazione. In generale, quando ami il tuo lavoro, tutto diventa più facile. Diventa più facile correre per il compagno e sacrificarsi per la squadra."
Le critiche—
"Cerco di non leggere i social. Allo stadio, però le critiche le senti. Io capisco i tifosi, perché non stiamo facendo bene. Io i fischi li prendo come motivazione per fare meglio. I nostri tifosi vogliono la vittoria e noi dobbiamo dare il massimo. Per questo, durante la partita, non penso alle parole del pubblico. Al termine della gara, ovviamente, ci pensi di più."
