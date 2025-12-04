Antei: “Non c’è nessun caso Comuzzo. La Fiorentina può giocare a quattro”

L'ex difensore del Sassuolo, tra il 2013 e il 2017, Luca Antei è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare del momento viola

Luca Antei , ex difensore del Sassuolo, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della gara di sabato e non solo. Ecco le sue dichiarazioni:

"Il Sassuolo col tempo ha trovato una buona solidità. La Fiorentina è una squadra forte, ma che attraversa un periodo delicato. Credo che la rosa sia valida e quindi mi aspetto una risalita nei prossimi mesi."

La difesa viola

"Il difensore deve essere pessimista. Pablo Marì, Ranieri e Pongracic sono giocatori bravi, ma il periodo negativo ha colpito anche loro. La difesa è composta da tutta la squadra. In più alla Fiorentina non gira nulla, basta vedere il primo gol subito con l'Atalanta. Comuzzo? E' un giocatore forte, non vedo un caso Comuzzo. Col tempo migliorerà ancora di più. La Fiorentina può giocare anche a quattro. Con gli esterni come Dodò, Fortini, Gosens e Parisi l'assetto viola può essere più offensivo."