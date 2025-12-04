Monti: “Col Sassuolo è la nostra finale di Champions. Manca un giocatore alla Matic”

"Serve qualcosa di diverso alla Fiorentina. In questo mese sicuramente Vanoli ha capito il problema di questa squadra. Adesso il tecnico dovrà aggiungere del suo nel gioco viola. Mi piacerebbe veder giocare sempre Fazzini, mi dispiace il suo infortunio. Vorrei vedere almeno un po' di gioco. Non ho capito la tattica della Fiorentina in questi mesi. Ovviamente quello che conta è il risultato, però con più gioco dovrebbe essere più facile anche ottenere la vittoria. Con il Sassuolo, per noi, è la prima finale di Champions."