Gianfranco Monti al Pentasport di Radio Bruno, ha detto la sua sul momento della Fiorentina:
news viola
Monti: “Col Sassuolo è la nostra finale di Champions. Manca un giocatore alla Matic”
"Serve qualcosa di diverso alla Fiorentina. In questo mese sicuramente Vanoli ha capito il problema di questa squadra. Adesso il tecnico dovrà aggiungere del suo nel gioco viola. Mi piacerebbe veder giocare sempre Fazzini, mi dispiace il suo infortunio. Vorrei vedere almeno un po' di gioco. Non ho capito la tattica della Fiorentina in questi mesi. Ovviamente quello che conta è il risultato, però con più gioco dovrebbe essere più facile anche ottenere la vittoria. Con il Sassuolo, per noi, è la prima finale di Champions."
"Ci servono i calciatori dai piedi buoni"—
"Adesso dovrebbero fare le cose più semplici possibili, ma sbagliano anche quelle. L'appuntamento di sabato sarà fondamentale per capire anche l'atteggiamento della squadra. I giocatori come Fagioli e Gudmundsson, dai piedi buoni, devono dimostrarci molto di più. I calciatori viola sono spaventati dalla situazione attuale. La scalata che dovrà fare la Fiorentina, viste le altre avversarie, non sarà facile. Ci manca un centrocampista stile Matic. Una personalità in mezzo al campo che chiede continuamente il pallone."
