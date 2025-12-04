Il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato il momento della Fiorentina, nel corso del "Pentasport" sulle frequenze di Radio Bruno:
Ferrara: “Col Sassuolo vedo il 4-3-1-2. Alla Fiorentina manca coraggio”
"Credo che sia arrivato il momento di cambiare qualcosa tatticamente. Vanoli sta lavorando per poter variare il proprio modulo. Vedo una difesa a quattro contro il Sassuolo, immagino un 4-3-1-2. Il problema però non è solo il modulo, ma anche l'aspetto psicologico. L'idea di un rombo con Gudmundsson o Fagioli come vertice alto, potrà portare un cambio di passo nel gruppo viola. Non è concepibile che questa rosa sia ultima in classifica."
"Fiorentina, serve coraggio"—
"Manca il coraggio alla squadra, nessuno prova la giocata. Queste partite sono le più complicate, visto che tutte le prossime squadre giocheranno per il tuo stesso obiettivo. La Fiorentina è ancora in tempo per salvarsi, vista la forza della rosa. Anche i tifosi dovranno lottare, fino in fondo, per raggiungere la luce in fondo al tunnel. Vorrei arrivare a gennaio fuori dagli ultimi tre posti. Il resto non mi interessa: colpevoli, assenze..."
