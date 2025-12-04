Ferrara: “Col Sassuolo vedo il 4-3-1-2. Alla Fiorentina manca coraggio”

"Credo che sia arrivato il momento di cambiare qualcosa tatticamente. Vanoli sta lavorando per poter variare il proprio modulo. Vedo una difesa a quattro contro il Sassuolo, immagino un 4-3-1-2. Il problema però non è solo il modulo, ma anche l'aspetto psicologico. L'idea di un rombo con Gudmundsson o Fagioli come vertice alto, potrà portare un cambio di passo nel gruppo viola. Non è concepibile che questa rosa sia ultima in classifica."