Savelli: “Senza Pradè società ancora più vuota. Lamptey? Preso per dare un segnale”

Sul mercato, Savelli ammette errori ma anche qualità della rosa: “Lamptey è stato preso per dare un segnale/una lezione a Dodo, che non rinnova. Un giocatore sempre infortunato preso a sei milioni, che si è subito fermato. Piccoli forse è costato qualche milione di troppo. La Fiorentina ha perso Adli e Cataldi, inserendo Nicolussi e Sohm: un errore grave di Pioli e Pradè. Ma la rosa non è scarsa: ci sono De Gea, Dodo, Kean, Pongracic e altri giocatori di qualità”.