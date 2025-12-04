Giornalista e tifoso viola, Andrea Bruno Savelli ha parlato a TvPlay toccando diversi temi legati alla Fiorentina, dal campo al mercato.
Savelli: “Senza Pradè società ancora più vuota. Lamptey? Preso per dare un segnale”
Secondo Savelli, l’attuale situazione societaria è preoccupante: “A Firenze non c’è ottimismo da settimane, anzi regna il pessimismo. La società praticamente non esiste: il presidente Commisso non si fa sentire né in video né in audio da aprile. L’unico uomo con grandi rapporti in Serie A, Pradè, se n’è andato”.
Sul mercato, Savelli ammette errori ma anche qualità della rosa: “Lamptey è stato preso per dare un segnale/una lezione a Dodo, che non rinnova. Un giocatore sempre infortunato preso a sei milioni, che si è subito fermato. Piccoli forse è costato qualche milione di troppo. La Fiorentina ha perso Adli e Cataldi, inserendo Nicolussi e Sohm: un errore grave di Pioli e Pradè. Ma la rosa non è scarsa: ci sono De Gea, Dodo, Kean, Pongracic e altri giocatori di qualità”.
