“Con la Fiorentina comanda il cuore”. Cecchi e la metafora del muratore maldestro

Stefano Cecchi, intervenuto nel programma A Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, ha offerto una fotografia lucida e allo stesso tempo emotiva del momento viola. “La Fiorentina deve cercare il fuoco per riaccendere una squadra che non ha mai trovato la scintilla. La ragione direbbe Serie B, il cuore dice altro”, ha spiegato il giornalista, colpito dall'entusiasmo dei tifosi attesi in massa a Reggio Emilia per la sfida contro il Sassuolo: “È l’illogicità meravigliosa del calcio”.
Cecchi utilizza una metafora forte per descrivere il legame tra Firenze e la sua squadra: “Se un muratore sbaglia un lavoro a casa tua, non lo chiami più. La Fiorentina invece, nonostante sbagli, la chiami sempre. Perché a comandare è il cuore”.
Infine, un invito alla tifoseria: “Perdere può capitare. Oggi la Fiorentina può perdere con chiunque, ma almeno proviamo ad applaudire”.
