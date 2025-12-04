B. Valero: “Centrocampo leggero? Fosse così non avrei mai giocato a calcio”

Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Giocare a Sassuolo non è mai facile, hanno sempre giocatori di qualità dopo l'ottimo lavoro dei direttori sportivi. Centrocampo viola? Non penso che essendo fragile fisicamente non puoi tenere il centrocampo, sennò io non avrei potuto giocare a calcio, credo che possano giocare perfettamente così. Alcune volte si vedono in campo giocatori che provano la cosa più semplice, purtroppo questo non basta. Quando sono andato a giocare in Inghilterra, il calcio era molto fisico, l'unico della squadra a vedere il gioco palla a terra ero io, un pesce fuor d'acqua. Più o meno è quello che sta succedendo con Fagioli oggi alla Fiorentina. Prima di arrivare a Firenze aveva giocato poco anche alla Juventus, non ha mai avuto la continuità necessaria. Proverei, se fossi in lui, a lavorare sulla testa e sulla mentalità
