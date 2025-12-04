Malusci su Fagioli: “Non è Pirlo, ma provate a metterlo nel Barcellona”

Viola News
L'opinione di Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, su Fagioli e sulla viola
Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

Una vittoria prima o poi dovrà arrivare. È difficile parlare di questa Fiorentina, le hanno provate di tutte e comunque siamo ancora in questa situazione. I ragazzi son pronti ad affrontare la pressione di dover vincere per forza? È questa una domanda importante da porsi. Il direttore e l'allenatore sono andati via, adesso non sappiamo più a cosa aggrapparci, forse al megafono di Dzeko...Pioli? Non era l'unico problema, ha commesso errori ma come hanno fatto giocatori e società. In campo alla fine vanno i calciatori, e ora devono essere loro a dare una svolta. Fagioli? Qui si contesta, ma provate a metterlo nel Barcellona di Busquets...Lui non è Pirlo, non ha la sua arte di smarcarsi. Accanto a Fagioli non ci sono giocatori che si smarcano ne che hanno qualità, per questo tende a giocare sempre indietro.

