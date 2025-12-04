Alessandro Matri, ex attaccante della Fiorentina, ha parlato della situazione in casa viola a Dazn. Ecco le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Matri: “La tifoseria della Fiorentina deve cambiare obiettivi”
news viola
Matri: “La tifoseria della Fiorentina deve cambiare obiettivi”
Le parole di Alessandro Matri sulle parole di Dzeko e sulla stagione della Fiorentina
Anche la tifoseria viola ha bisogno di cambiare gli obiettivi stagionali. Il confronto con Dzeko post Atalanta può essere la svolta che necessita la squadra. La Fiorentina ha bisogno che la tifoseria capisca che serve uscire dalle difficoltà con fiducia nei loro confronti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA