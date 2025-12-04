Rep: “Comuzzo vede neroverde. L’obiettivo di Vanoli e il compito del difensore”

Dopo essere stato al centro del mercato di gennaio, Pietro Comuzzo ha subito un calo di rendimento e ancora non si è rivisto il meraviglioso centrale ammirato nei primi mesi della passata stagione. Ovviamente le su prestazioni sono influenzate dall'andamento della squadra.

Fisicamente il classe 2005 sta bene e un eventuale passaggio a quattro potrebbe agevolarlo. Con il Sassuolo e la squalifica di Pongracic si candida ad una maglia da titolare come centrale destro. Vanoli vuole ritrovare il vero Comuzzo. Contro i neroverdi il giovane difensore avrà il compito di marcare Pinamonti, con una Fiorentina che ha la seconda peggior difesa del campionato. Lo riporta La Repubblica.