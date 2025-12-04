Rep: “Comuzzo vede neroverde. L’obiettivo di Vanoli e il compito del difensore”

Viola News
Comuzzo si prepara per la sfida contro il Sassuolo
Dopo essere stato al centro del mercato di gennaio, Pietro Comuzzo ha subito un calo di rendimento e ancora non si è rivisto il meraviglioso centrale ammirato nei primi mesi della passata stagione. Ovviamente le su prestazioni sono influenzate dall'andamento della squadra.

Fisicamente il classe 2005 sta bene e un eventuale passaggio a quattro potrebbe agevolarlo. Con il Sassuolo e la squalifica di Pongracic si candida ad una maglia da titolare come centrale destro. Vanoli vuole ritrovare il vero Comuzzo. Contro i neroverdi il giovane difensore avrà il compito di marcare Pinamonti, con una Fiorentina che ha la seconda peggior difesa del campionato. Lo riporta La Repubblica. 

