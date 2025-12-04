I leader degli ultras in coro: “Giocatori, adesso tocca a voi! E basta contestare”

A Sassuolo sarà esodo viola. La stessa Curva Fiesole, con un post sui social, ha chiamato a raccolta tutto il popolo viola. La Nazione ha voluto intervistare tre delle voci più importatati degli ultras della Fiorentina. Il primo è Federico De Sinopoli dell'ATF che commenta così la situazione:
Il commento dei capi ultras
Deve essere più importante per i giocatori che peni tifosi questo patto. La squadra ha bisogno di certezze e fiducia ma in parte se la deve guadagnare da sola. Il tifoso, al di là della rabbia, può fare solo una cosa: tifare e dare una mano. Sabato andremo in un posto dove 8.000 persone sembreranno 10.000 grazie ai fiorentini che faranno il tifo vero. E sarà fondamentale replicare contro il Verona, visti i prezzi agevoli varati dalla società
Anche Filippo Pucci dell'Accvc sottolinea l'importanza di lottare insieme, senza polemiche o contestazioni:
Il patto è il punto di svolta, l'ora o mai più. E giusto andare in massa a Reggio per dare un contributo, anche se il tifoso non può né parare né segnare. La difficoltà resta, ma si prova a trovare ciò che unisce
Infine, Antonio Bucciarelli, leader dell'associazione Solo Viola smuove la situazione mandano un appello ai tifosi, ma non solo:
La curva è sempre stata esemplare. Contestare sarebbe stato semplice, invece è rimasta sempre accanto alla squadra. Adesso devono rispondere i calciatori: ognuno si assuma le proprie responsabilità. Mettiamo da parte le polemiche e facciamo tutti un passo indietro. A giro c'è troppa negatività: prendiamo esempio dalla curva e sosteniamo la squadra. È una chiamata alle armi
