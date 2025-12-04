Repubblica: “Vanoli studia la difesa a quattro: nuova chance per Comuzzo”

Poi la titolarità in viola, la Nazionale. Comuzzo, nonostante la giovane età, è un grande professionista, ma anche lui ha accusato il tutto con un logico calo di rendimento. La nuova stagione non è iniziata meglio: altro problema fisico e una nuova offerta da parte dell’Al-Hilal, disposti a versare quasi quaranta milioni di euro per il cartellino di Comuzzo. Pradé avrebbe anche accettato l'offerta, ma il giocatore rifiutò. Lo riporta La Repubblica.