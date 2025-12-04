La settimana senza impegni infrasettimanali può aiutare Paolo Vanoli nel passaggio alla difesa a quattro. Anche gli interpreti potrebbero subire dei cambiamenti, come Pietro Comuzzo. Lo scorso gennaio era entrato al centro del mercato con la Fiorentina che rifiutò 30 milioni di euro offerti dal Napoli.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Vanoli studia la difesa a quattro: nuova chance per Comuzzo”
La Repubblica
Repubblica: “Vanoli studia la difesa a quattro: nuova chance per Comuzzo”
Con il passaggio alla difesa a quattro potrebbero cambiare anche gli interpreti
Poi la titolarità in viola, la Nazionale. Comuzzo, nonostante la giovane età, è un grande professionista, ma anche lui ha accusato il tutto con un logico calo di rendimento. La nuova stagione non è iniziata meglio: altro problema fisico e una nuova offerta da parte dell’Al-Hilal, disposti a versare quasi quaranta milioni di euro per il cartellino di Comuzzo. Pradé avrebbe anche accettato l'offerta, ma il giocatore rifiutò. Lo riporta La Repubblica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA