La Fiorentina di Paolo Vanoli va alla ricerca di novità. La Nazione ricorda quello che è successo l'anno scorso, con Raffaele Palladino che passò dalla difesa a 3 alla difesa a 4:
Nazione: “Fiorentina, ricordi quando Palladino passò a 4 dietro?”
L'intervallo di quel Fiorentina-Lazio, 22 settembre 2024, divenne poi celebre nel tempo. Fuori Biraghi e Quarta, dentro Ranieri e Gudmundsson. Dodo e Gosens arretrati sulla linea difensiva, che da tre passò a quattro. La Fiorentina ribaltò il punteggio e la stagione dei ragazzi di Palladino cominciò ad assumere contorni diversi. L'esordio dal primo minuto del nuovo modulo (4-2-3-1) lo si ebbe a Empoli pochi giorni più tardi. Lo 0-0 non scalfi le convinzioni, che poi si trasformarono in risultati, con le famose otto vittorie consecutive. Palladino alternò i due moduli nel corso della stagione, ma la difesa a quattro fu un porto sicuro nel quale rifugiarsi durante le difficoltà. E chissà che anche stavolta non possa aiutare la Fiorentina.
