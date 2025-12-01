FOTO – Palladino a Bove: “Ci hai mostrato la vera forza. Ti voglio bene Edo”

Raffaele Palladino, attuale tecnico dell'Atalanta, ha voluto dedicare una storia a Edoardo Bove, ricordando cos'è successo un anno fa di questi tempi: "Da un anno ci dimostri che la forza di un campione non si vede solo in campo. Ti voglio bene Edo." Ecco la foto postata dall'ex allenatore della Fiorentina:
