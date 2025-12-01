Bove ricorda: “Un anno fa è cambiato tutto. Oggi lo celebro con il sorriso”

È passato solamente un anno da quel Fiorentina-Inter dell'uno dicembre del 2024, eppure il mondo viola e soprattutto quello di Edoardo Bove è totalmente capovolto. Adesso il giovane classe 2002 sorride per quello che è successo, queste le sue parole: "1 dicembre 2025. Un anno fa questo giorno ha cambiato un pochino di cose. Oggi lo celebro, perchè mi ha permesso di crescere, non mi ha tolto la gioia di sorridere e mi ha spinto a dare un senso a quello che accade"