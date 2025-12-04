Fazzini e i possibili ruoli, CorSport: “Vanoli potrebbe schierarlo così”

Jacopo Fazzini è alla ricerca di spazio e il cambio modulo potrebbe agevolarlo in questo. Il Corriere dello Sport analizza i ruoli in cui potrebbe giocare l'ex Empoli:
Jacopo Fazzini troverà la giusta posizione?
Chissà che l’impiego di Fazzini non corrisponda a un cambio di modulo. Non è da escludere che il centrocampista vada a ricoprire il ruolo di trequartista dietro alle due punte, oppure in coppia con l’Albert Gudmundsson o lo Cher Ndour della situazione. In stagione è anche successo che il ragazzo sia partito mezzala per poi avanzare in fase di possesso. Tutto sta nel capire se Vanoli abbia in mente di variare lo spartito, o se preferisca optare per la continuità tattica.
