Ma perché Vanoli vuole cambiare modulo? Gazzetta: “Ci sono 3 motivi in particolare”

La Gazzetta dello Sport cerca di spiegare il motivo per cui Paolo Vanoli vuole cambiare modulo. Ci sarebbero 3 motivi precisi dietro a questo cambio:
Ora però Vanoli potrebbe rispolverare il tridente offensivo in modo differente e cioè con la difesa a quattro. Ci sono almeno tre obiettivi nell'eventuale cambio: non perdere equilibrio, sistemare la fase arretrata e assicurare pericolosità offensiva. Tutto alla ricerca della prima vittoria stagionale in Serie A. Per il nuovo allenatore Kean e Piccoli possono convivere, ma devono giocare l'uno per l'altro, cercarsi tanto e soprattutto devono essere serviti di più e meglio, cosa che fino ad ora è stata complicata pure per le difficoltà di emergere del play. Eppure c'è da moltiplicare in fretta i gol per uscire dal tunnel della zona retrocessione e invertire la rotta. I numeri raccontano di una squadra in netta crisi rispetto alla passata stagione quando dopo tredici giornate aveva realizzato 27 centri mentre quest'anno è ancora ferma a 10. Fra Kean, Piccoli e Gudmundsson, hanno realizzato appena 5 reti complessivamente e il miglior marcatore è Mandragora.
