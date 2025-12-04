Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Ma perché Vanoli vuole cambiare modulo? Gazzetta: “Ci sono 3 motivi in particolare”

Gazzetta dello Sport

Ma perché Vanoli vuole cambiare modulo? Gazzetta: “Ci sono 3 motivi in particolare”

Vanoli
La Gazzetta dello Sport sul cambio modulo di Paolo Vanoli
Redazione VN

La Gazzetta dello Sport cerca di spiegare il motivo per cui Paolo Vanoli vuole cambiare modulo. Ci sarebbero 3 motivi precisi dietro a questo cambio:

Ora però Vanoli potrebbe rispolverare il tridente offensivo in modo differente e cioè con la difesa a quattro. Ci sono almeno tre obiettivi nell'eventuale cambio: non perdere equilibrio, sistemare la fase arretrata e assicurare pericolosità offensiva. Tutto alla ricerca della prima vittoria stagionale in Serie A. Per il nuovo allenatore Kean e Piccoli possono convivere, ma devono giocare l'uno per l'altro, cercarsi tanto e soprattutto devono essere serviti di più e meglio, cosa che fino ad ora è stata complicata pure per le difficoltà di emergere del play. Eppure c'è da moltiplicare in fretta i gol per uscire dal tunnel della zona retrocessione e invertire la rotta. I numeri raccontano di una squadra in netta crisi rispetto alla passata stagione quando dopo tredici giornate aveva realizzato 27 centri mentre quest'anno è ancora ferma a 10. Fra Kean, Piccoli e Gudmundsson, hanno realizzato appena 5 reti complessivamente e il miglior marcatore è Mandragora.

Leggi anche
Nazione: “Fiorentina, ricordi quando Palladino passò a 4 dietro?”
Fazzini e i possibili ruoli, CorSport: “Vanoli potrebbe schierarlo così”

© RIPRODUZIONE RISERVATA