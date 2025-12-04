Gosens è un mistero, Gazzetta: “In forte dubbio per il Sassuolo”

Gazzetta dello Sport su Robin Gosens

Redazione VN 4 dicembre 2025 (modifica il 4 dicembre 2025 | 08:42)

Robin Gosens lavora ancora a parte e rimane in forte dubbio per la trasferta con il Sassuolo. Dopo due giorni al ritmo di doppie sedute quotidiane, oggi la squadra si ritroverà al mattino per continuare a preparare la sfida di Reggio Emilia, ma al di là degli allenamenti la Fiorentina si è riunita al Viola Park anche martedì per la cena di Natale che quest'anno ha avuto come tema l'inclusività con al centro i ragazzi di "quarto tempo", un'associazione che, in collaborazione con il club, si occupa di sport per persone con disabilità.

Intanto, dopo aver parlato di unità e aver chiamato a raccolta i tifosi, la società ha fatto un passo concreto per avere più tifosi possibile al Franchi contro il Verona il 14. Prezzi super ridotti, con sconti che arrivano al 50 per cento per i possessori di InViola Premium Card. In più omaggi per gli Under 14 in Curva e biglietti a 3 euro in Maratona e 5 in Tribuna.

Sconti per scuole e società affiliate. E i tifosi si stanno mobilitando per Reggio Emilia: saranno almeno 2500 a sostenere la squadra nella gara con il Sassuolo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.