Nazione: “Il piano della Fiorentina per riempire il Franchi contro il Verona”

La Fiorentina, mentre prepara l’esodo dei tifosi verso Reggio Emilia, ha messo in vendita i biglietti per la partita casalinga contro il Verona , in programma domenica 14 dicembre alle 15 . Una gara cruciale, da vincere a tutti i costi per continuare a inseguire la salvezza. Per favorire una grande affluenza al Franchi, il club ha scelto di applicare una forte riduzione dei prezzi.

La società viola ha infatti previsto sconti del 50% per i possessori della Viola Card, oltre a tariffe agevolate in Maratona dedicate ai tesserati delle scuole calcio e ai loro accompagnatori. L’obiettivo è chiaro: riempire lo stadio e trasformare il supporto della città in un’energia decisiva per trascinare una squadra che continua a cercare certezze e, soprattutto, vittorie.