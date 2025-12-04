La Fiorentina, mentre prepara l’esodo dei tifosi verso Reggio Emilia, ha messo in vendita i biglietti per la partita casalinga contro il Verona, in programma domenica 14 dicembre alle 15. Una gara cruciale, da vincere a tutti i costi per continuare a inseguire la salvezza. Per favorire una grande affluenza al Franchi, il club ha scelto di applicare una forte riduzione dei prezzi.
La Nazione
Nazione: “Il piano della Fiorentina per riempire il Franchi contro il Verona”
La società viola ha infatti previsto sconti del 50% per i possessori della Viola Card, oltre a tariffe agevolate in Maratona dedicate ai tesserati delle scuole calcio e ai loro accompagnatori. L’obiettivo è chiaro: riempire lo stadio e trasformare il supporto della città in un’energia decisiva per trascinare una squadra che continua a cercare certezze e, soprattutto, vittorie.
In un momento così delicato, il legame tra squadra e tifosi diventa fondamentale. Da domenica in poi, una cosa è certa: se i giocatori daranno tutto in campo, il sostegno del pubblico non verrà mai meno, neppure nella situazione difficile attuale. Il “patto salvezza” è ormai sancito, e il contributo della gente, in casa e in trasferta, può rendere l’impresa un po’ meno complicata. Lo scrive la Nazione.
