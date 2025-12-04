Sentite Gazzetta: “Vanoli vuole rispolverare un’idea di Stefano Pioli”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul cambio di modulo da parte di Paolo Vanoli. Secondo il noto quotidiano, la Fiorentina potrebbe optare per un 4-3-1-2. Quest'idea assomiglia a quella di Stefano Pioli:
Si ritorna a un'idea di Stefano Pioli?
L'obiettivo del cambio di assetto, oltre alla difesa a quattro, ora porterebbe a pensare a un trequartista dietro a due attaccanti nella speranza di servirli con maggiore continuità, cosa che nel 3-5-2 è riuscita raramente. Il tridente offensivo rimanda il pensiero alla bollente estate viola quando, fra sogni e grandi obiettivi, Stefano Pioli affrontava le amichevoli con tre uomini offensivi in campo contemporaneamente. Iniziata la stagione però l'idea è stata quasi subito abbandonata fino a diventare una rarità. È stata utilizzata alla seconda giornata in trasferta con il Torino ma evidentemente non aveva convinto Pioli che poi ha provato il 3-5-2, una volta il 4-4-2 con il Como o il 3-4-2-1 con Fazzini (o Ndour) e Gud alle spalle di Kean.
