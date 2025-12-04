CorSport: “Mercato di gennaio, innesti per sconfessare la scelta di un anno fa”

La Fiorentina non ha esterni e Paolo Vanoli lo ha sottolineato in conferenza stampa dopo la sfida con l'Atalanta. Per questo motivo il Corriere dello Sport si sofferma sul mercato di gennaio:
Gosens proverà a recuperare per Reggio Emilia, con la volontà di essere quantomeno a disposizione sabato e tirarsi a lucido per il caldissimo incrocio di settimana prossima contro il Verona. A gennaio poi si guarderà al mercato: Vanoli ha sottolineato la mancanza di alternative, soprattutto davanti, per poter dare la possibilità di cambiare qualcosa servirà almeno un esterno, se non due, anche se questo significherebbe sconfessare la scelta fatta un anno fa (giocare senza esterni).
