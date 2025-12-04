Dubbio Gosens per Sassuolo, CorFio: “E’ guarito, ma si allena ancora a parte”

Il Corriere Fiorentino su Robin Gosens

Redazione VN 4 dicembre 2025 (modifica il 4 dicembre 2025 | 07:26)

È sulla via del ritorno tra i convocati, ma per vedere di nuovo in campo dall’inizio Robin Gosens potrebbe servire ulteriore pazienza. Dopo due giorni di doppi allenamenti Vanoli si prepara ad affrontare la trasferta di Reggio Emilia («Tutti a Reggio con sciarpa e bandiera», ha scritto ieri la Fiesole sui social) con più di un dubbio sulle condizioni del tedesco, non ancora tornato in gruppo dopo l’infortunio rimediato contro l’Inter, a fine ottobre, quando si procurò una lesione di primo grado al muscolo retto femorale della coscia sinistra.

Ancora ieri Gosens si è allenato a parte confermando un recupero non del tutto completo che sposta alla gara di giovedì, contro la Dinamo Kiev in Conference, l’eventuale ritorno in campo da titolare. Al suo posto ci sarà ancora Parisi, tra i pochi a non sfigurare nelle ultime uscite. Da valutare le condizioni di Fazzini che ha accusato un guaio alla caviglia con l’Aek restando fuori pure a Bergamo. Difficile possa partire dall’inizio contro il Sassuolo, più probabile anche per lui il semplice ritorno tra i convocati.

Intanto l’allenatore prosegue gli esperimenti tattici che dovrebbero anticipare il passaggio a una difesa a 4 nella quale non ci sarà Pongracic, assente per squalifica, con Comuzzo che si candida alla sua sostituzione e il duo Pablo Marì-Ranieri a giocarsi l’altra maglia a disposizione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.