Corriere dello Sport

La Fiorentina chiama a raccolta i tifosi: sconti per la sfida con il Verona

L'iniziativa targata viola
Redazione VN

La Fiorentina chiama a raccolta i tifosi, a cominciare dal Sassuolo. Una trasferta, di sabato pomeriggio a Reggio Emilia, un'ora e mezza da Firenze, che ha sempre visto grandi numeri per i viola. Già venduti 2.200 biglietti, con la curva dedicata ai tifosi della Fiorentina che potrà accogliere 4.000 spettatori.

«Firenze, come sempre ha fatto, risponderà presente con fierezza ed orgoglio per uscire da questa situazione» recita il comunicato della Fiesole diramato ieri. È iniziata anche la vendita per la prossima gara in casa in campionato, Fiorentina-Hellas Verona: uno scontro diretto delicatissimo, in vista del quale la società ha deciso di abbassare i prezzi in tutti i settori per tentare di riempire un Franchi ancora a mezzo servizio (capienza massima fissata a 22.000).

In particolare, sconto del 50% sul prezzo intero per i possessori di InViola Premium Card, Under 14 omaggio in Curva, 3 euro in Maratona e 5 euro in tribuna. Una decisione che segue il messaggio di Dzeko: «Abbiamo bisogno di voi». Lo scrive il Corriere dello Sport.

