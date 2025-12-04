La Fiorentina chiama a raccolta i tifosi, a cominciare dal Sassuolo. Una trasferta, di sabato pomeriggio a Reggio Emilia, un'ora e mezza da Firenze, che ha sempre visto grandi numeri per i viola. Già venduti 2.200 biglietti, con la curva dedicata ai tifosi della Fiorentina che potrà accogliere 4.000 spettatori.
La Fiorentina chiama a raccolta i tifosi: sconti per la sfida con il Verona
«Firenze, come sempre ha fatto, risponderà presente con fierezza ed orgoglio per uscire da questa situazione» recita il comunicato della Fiesole diramato ieri. È iniziata anche la vendita per la prossima gara in casa in campionato, Fiorentina-Hellas Verona: uno scontro diretto delicatissimo, in vista del quale la società ha deciso di abbassare i prezzi in tutti i settori per tentare di riempire un Franchi ancora a mezzo servizio (capienza massima fissata a 22.000).
In particolare, sconto del 50% sul prezzo intero per i possessori di InViola Premium Card, Under 14 omaggio in Curva, 3 euro in Maratona e 5 euro in tribuna. Una decisione che segue il messaggio di Dzeko: «Abbiamo bisogno di voi». Lo scrive il Corriere dello Sport.
