Come sta Robin Gosens?I tifosi della Fiorentina sperano con ansia nel ritorno in campo del terzino tedesco. L'ex Atalanta è fermo ai box da Inter-Fiorentina e sta ancora cercando la migliore condizione.
VN – Come sta Robin Gosens? Rientro e possibilità di vederlo a Sassuolo
Robin Gosens torna con il Sassuolo?
Le notizie che arrivano dal Viola Park non sono però confortanti, anzi. Robin Gosens infatti sta lavorando ancora a parte, mettendo a serio rischio la sua presenza per la sfida di sabato contro il Sassuolo.
Il giocatore, presente in tribuna nell'ultima gara di Conference League al Franchi contro l'AEK Atene, farà di tutto per esserci. Ma a oggi, sembra complicato vederlo in campo dal 1' minuto. Più probabile una sua presenza tra la lista dei convocati.
