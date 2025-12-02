Viola News
VN – Gosens lavora ancora a parte, ma spinge per il rientro. Le ultime

Giovanni Zecchi
Dopo la giornata di riposo concessa ieri dal tecnico Paolo Vanoli, oggi la Fiorentina è tornata in campo con una doppia seduta, al mattino e al pomeriggio. Stessi allenamenti saranno riproposti anche domani.

Vanoli, in vista della sfida di sabato col Sassuolo (dove sarà squalificato Pongracic), spera di avere l'intera rosa a disposizione. In queste settimane la gara contro i neroverdi è sempre stata chiamata in causa come la partita del rientro in squadra di Robin Gosens.

L'esterno tedesco, che ha saltato le ultime sei partite a causa di una lesione di primo grado al retto femorale, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non si è ancora allenato in gruppo. L'ex Atalanta ha lavorato oggi a parte, anche se la sua volontà resta quella di essere presente per la gara di sabato contro il Sassuolo. Nelle prossime sedute arriveranno sicuramente delle novità in questo senso.

