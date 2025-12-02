Tornano le doppie sedute al Viola Park. E Vanoli aspetta Gosens

Giorno di riposo, ieri, per la Fiorentina dopo la sconfitta di Bergamo. Oggi e domani la squadra tornerà al lavoro con doppie sedute, al mattino e al pomeriggio.

Vanoli, in vista della sfida di sabato col Sassuolo (dove sarà squalificato Pongracic), spera di avere l'intera rosa a disposizione. Buone notizie arrivano da Gosens, prossimo al rientro dopo la lesione di primo grado al retto femorale-che gli ha fatto saltare le ultime sei partite. Possibile che da oggi il tecnico inizi a lavorare su alcune novità tattiche, su tutte il 4-4-2. Lo scrive la Nazione.