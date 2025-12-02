CorSport: “Kean-Barcellona, cosa si nasconde dietro l’incontro avvenuto in Spagna”

Il Corriere dello Sport si sofferma su Moise Kean, ieri premiato al Gran Galà del Calcio a Milano. Nei giorni passati era uscita la notizia di un incontro tra il Barcellona e gli agenti del giocatore. Il quotidiano fa chiarezza:
In Spagna si parla di Moise Kean
Intanto anche in Spagna si parla di lui. La settimana scorsa i procuratori del centravanti viola hanno avuto un confronto informale coi dirigenti del Barcellona, i quali stanno esaminando il mercato internazionale per anticipare eventuali esigenze future (in attacco e non solo). Tuttavia, nulla di concreto: si è trattato di un faccia a faccia di routine, lontano dal contesto attuale. Questo non toglie che le parti si siano aggiornate scambiandosi idee, e che a partire dalla primavera possa muoversi qualcosa che abbia una base di mercato più solida. Adesso Kean è concentrato al cento per cento sulla stagione della Fiorentina, zeppa di difficoltà e preoccupazioni. La società viola gli ha dimostrato grande fiducia, la scorsa estate, adeguandogli l'ingaggio da 2,2 a 4,5 milioni di euro più bonus, a patto di aumentare contestualmente la clausola rescissoria fino a 62 milioni. Adesso starà all'ex Juventus accrescere il numero di gol e scacciare i fantasmi. Vanoli ripartirà da lui a Reggio Emilia per provare a conquistare i primi tre punti in campionato. Il tecnico invoca la svolta.
