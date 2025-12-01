Gran Galà del Calcio: Kean unico viola nella top-11 del 2024/’25. Beffa De Gea

I gol e le prestazioni della scorsa stagione sono valse a Moise Kean un posto nell'undici ideale della stagione 24/25

C'è anche Moise Kean nella top-11 della stagione 2024/'25 stilato dal Gran Galà del Calcio. Il centravanti viola, autore di 19 reti nella scorsa stagione e vicecapocannoniere della Serie A, è l'unico viola presente nella formazione ideale dello scorso campionato. In corsa - per il titolo di miglior portiere - c'era anche David De Gea: il portiere spagnolo, nonostante le numerose parate miracolose, è giunto secondo dietro il romanista Svilar.